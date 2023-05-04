В районе Верхнего бора вблизи Тюмени потушили крупный природный пожар

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Крупный пожар в районе Верхнего Бора удалось остановить огнеборцам 32-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС по Тюменской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Рядом с базами отдыха, жилыми постройками загорелся сухостой. Огнеборцы сделали все, чтобы огонь не перекинулся через дорогу. Сейчас они держат территорию под контролем, будут дежурить, проводить обследование", - написал он.

Глава Тюмени поблагодарил сотрудников регионального МЧС России за профессионализм.