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В районе Верхнего бора вблизи Тюмени потушили крупный природный пожар

Происшествия, 20:27 03 мая 2023

Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Крупный пожар в районе Верхнего Бора удалось остановить огнеборцам 32-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС по Тюменской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Рядом с базами отдыха, жилыми постройками загорелся сухостой. Огнеборцы сделали все, чтобы огонь не перекинулся через дорогу. Сейчас они держат территорию под контролем, будут дежурить, проводить обследование", - написал он.

Глава Тюмени поблагодарил сотрудников регионального МЧС России за профессионализм.

Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

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# ландшафтные пожары , Руслан Кухарук

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