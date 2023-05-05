Более пяти тысяч человек трудоустроилось с начала года в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

5,1 тыс. человек трудоустроилось в Тюменской области с 1 января по 3 мая 2023 года. За этот период в органы службы занятости населения региона в поиске работы обратилось около 9,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

На 4 мая 2023 года работодатели Тюменской области заявили 18,6 тыс. вакансий. Численность зарегистрированных безработных составляет 2,9 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы - 0,4%.