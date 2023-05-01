Тюменцы могут помочь вокалистке Наталье Малаенко победить в конкурсе "Звезда"

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Вокалистка ансамбля русских народных инструментов "Ваталинка", солистка центра культуры и творчества "Тюмень", выпускница Российской академии им. Гнесиных Наталья Малаенко представляет Тюменскую область в финале Всероссийского вокального конкурса "Звезда-2023". Эфир с ее участием пройдет на телеканале "Звезда" 13 мая, начало в 22 часа 30 минут по московскому времени.

Тюменцы могут поддержать артистку голосами, помочь ей выиграть суперприз - 1 млн рублей. Эти средства необходимы Наталье для дальнейшего творческого развития. Также победитель телевизионного проекта получит ротацию на радио.

Анжела Лебедева