В Тюменской области введен режим ЧС

| Фото: скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора

Губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области с 7 мая. Он обратился к жителям региона:

"На территории Тюменской области в последние дни складывается очень напряженная обстановка, связанная с пожарами. Каждый день мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров. Всё это усугубляется очень жаркой, сухой погодой и сильным ветром. С учетом складывающейся обстановки мной принято решение с 7 мая ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской", — сказал он.

Губернатор отметил, что все силы и средства задействованы. Весь личный состав МЧС трудится на пожарах. Больше 1 тыс. 100 человек областной противопожарной службы и сотрудников Авиалесоохраны также работают на тушении. Привлечены 130 профессиональных десантников из других регионов. Пять вертолетов и один самолет работают на тушении с воздуха круглые сутки.

"К сожалению, огонь перебрасывается и на жилые строения наших населенных пунктов. Мы видим, что в большинстве случаев причинами возгораний по-прежнему является человеческий фактор. Это неосторожное обращение с огнем, разведение костров, люди жарят шашлыки, сжигают траву у себя на домашних участках. Обращаюсь к вам еще раз: соблюдайте все противопожарные меры. Не нужно ходить в лес, не нужно выезжать на пикники, разводить открытый огонь на дачных участках, а если видите, что друзья, родственники, соседи делают это, остановите их, пожалуйста", — подчеркнул Александр Моор