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Тюменцы надели футболки с портретами участников Великой Отечественной войны

Общество, 18:55 08 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы надели футболки с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в преддверии Дня Победы.

Напомним, ранее по стране отменили традиционное шествие "Бессмертного полка". Акцию решили провести в иных форматах. Автор идеи Геннадий Иванов предложил тюменцам распечатать фотографии участников войны на футболках и бейджах.

Молодежь в таких футболках можно было встретить на площади Памяти 8 мая. Представительница организации "Молодая гвардия" Елизавета Климентьева рассказала, что каждый год принимала участие в шествии "Бессмертный полк". "Нужно помнить и чтить память наших предков. Благодаря им мы живем под мирным небом. Если бы не они, нас бы не было", – сказала она.

Еще одна участница этой организации Вероника Добрынина пришла в футболке с изображением своего прадедушки, который родился в с. Канаш Нижнетавдинского района. Он был летчиком-радистом, имел награды.

Отметим, 9 мая молодогвардейцы проведут акции "Парад у дома", "Минута молчания". На них можно будет увидеть ребят в футболках с портретами участниками войны.

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Елизавета Ложкина распечатала на футболке снимок прадедушки Георгия Буракова. Был рядовым, дошел до связиста. "Он прошел путь от Волоколамска до Праги. Никогда не рассказывал о том, что было там. Для него это было сильной травмой. Но он получил орден Красной Звезды, орден Славы III степени, медаль за победу в Великой Отечественной войне. Мы гордимся им, ведь он для нас настоящий герой", – рассказала она.

Прадедушка и прабабушка Ксении Дедовой - уроженцы Башкирии, были участниками Великой Отечественной войны. Равиль Хасанов был награжден орденом Отечественной войны II степени. Прабабушка Насима Хасанова работала на заводе, изготавливала снаряды. "Они дошли до конца войны, прожили долгую счастливую жизнь. Вспоминая каждый раз о них, я горжусь ими. Благодарю их за то, что мы живем под мирным небом", – сказала девушка.

Также к акции присоединились представители движения "Волонтеры Победы". Они раздавали горожанам георгиевские ленточки. "Когда ты вручаешь ленточку, видишь, что люди помнят о своих героях. Также ранее мы проводили акцию "Красная гвоздика". Человек может внести любую сумму пожертвования, получить тематический значок. Все собранные средства уходят на помощь ветеранам – им покупают слуховые аппараты, бытовую технику", – отметила волонтер Дарья Новоселова.

Инна Пахомова

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# Бессмертный полк , Великая Отечественная война

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