Тюменцы могут принять участие в альтернативных вариантах акции "Бессмертный полк"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие в памятной акции "Бессмертного полка" в других форматах, так как ежегодное шествие проводить 9 мая в 2023 году не будут. Среди альтернативных вариантов – размещение портретов на машинах, футболках, бейджах и в социальных сетях.

Автор идеи, сопредседатель "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов предлагает закреплять фотографии героев на боковых и задних стеклах автомобилей с помощью скотча. Оформить портрет поможет конструктор оформления фотографий.

Также можно нанести портреты на футболки и значки в типографиях города. Тем, у кого 9 Мая считается рабочим днем, предлагается сделать бейдж с информацией о ветеране, который можно носить в течение всего праздника. Для этого необходимо распечатать фото размером А5, заламинировать его и прикрепить на ленту.

Выложить биографию своего отца, деда или прадеда можно и на личных страницах в соцсетях с хештегом #нашБессмертныйполк. Эти истории в течение года организаторы памятной акции разместят на своих ресурсах.

В учебных заведениях классные руководители могут создать тематическую выставку ко Дню Победы. Для участия школьнику необходимо принести фотографию своего родственника, воевавшего или трудившегося в тылу во время Великой Отечественной войне. Помимо этого, торжественные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят в образовательных учреждениях Тюмени 4 и 5 мая.

Состоится и онлайн-шествие. 9 Мая в течение всего дня будет организована видеотрансляция портретов ветеранов, проживавших в этом федеральном округе, чьи фото их дети, внуки и правнуки прислали в проект "Бессмертный полк". На телеканалах портреты покажут в формате второго экрана, врезанного в основную программу вещания.

Напомним, что девять "оживающих" плакатов времен Великой Отечественной войны представили для жителей города в фойе Тюменского театра кукол. Их разместили в рамках федерального проекта "Герои Победы".

Виктория Макарова