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Акция "Бессмертный полк" пройдет в тюменских школах и детских садах

Общество, 11:37 03 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в образовательных учреждениях Тюмени 4 и 5 мая.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте образования администрации города.

Так, ученики школы № 88 поучаствуют в линейке "Наши Герои" с шествием "Бессмертного полка", в школе № 43 юные тюменцы поднимут портреты своих героических предков и почтят их память минутой молчания.

Митинг ко Дню Победы пройдет в школе № 89, а школа №58 проведет экскурсии и уроки в сквере имени Дмитрия Карбышева.

Торжественные мероприятия запланированы и в других тюменских школах. Отмечается, что акция "Бессмертный полк" состоится и в детских садах Тюмени.

Вера Коршунова

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# Бессмертный полк , Великая Отечественная война , День Победы , школьники

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