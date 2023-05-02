Владимир Якушев: безопасность людей – важнейший приоритет

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Безопасность людей – важнейший приоритет, акцентировал внимание полпред президента России в УФО Владимир Якушев на совещании с федеральными инспекторами. Главными темам обсуждения стали подготовка к празднованию Дня Победы и майские выходные.

"В этом году принято решение не проводить массовые демонстрации и шествие "Бессмертный полк". Это вызвано соображениями безопасности. В городах и поселках будут организованы локальные праздничные площадки, под окнами домов ветеранов проведут концерты. Больших скоплений людей не предполагается, однако ситуация обязывает нас не терять бдительность. Безопасность граждан остается нашим важнейшим приоритетом", - подчеркнул Владимир Якушев.

Он отметил, что во время торжественных и памятных мероприятий, должна быть организована охрана общественных территорий, стратегических, инфраструктурных и других объектов. При этом, также под особым контролем региональных властей остается профилактика природных пожаров.