Более 80 событий подготовил тюменский Совет ветеранов ко Дню Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 80 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, подготовил тюменский областной Совет ветеранов. События проходят по всему региону, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета Степан Киричук.

"Акций, мероприятий очень много. План состоит из 80 пунктов. Все 54 организации, которые включает наш Совет ветеранов, участвуют в них. Плюс еще накладывается огромное количество мероприятий города", — сообщил он.

События, приуроченные к 9 Мая, начались 28 мая в Тюменском районе. Это поздравления ветеранов, различные конкурсы и проекты.

Знаковым событием станет открытие аллеи "Бессмертного полка" в Тюмени 3 мая. Для горожан организуют небольшую концертную программу. Пройдет высадка деревьев. Торжественно откроют малую архитектурную форму с информацией о движении "Бессмертный полк". Будет задействована площадка в сквере Николая Машарова, на которой установлена стела. 8 мая здесь состоится торжественная церемония возложения цветов, гирлянд и венков.

Степан Киричук напомнил, что в мае 2021 года Тюмени присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

Инна Пахомова