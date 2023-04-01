Ленинский округ Тюмени украсят ко Дню Победы до 1 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочные павильоны и опоры освещения оформят по-праздничному в Ленинском округе Тюмени в преддверии 9 Мая. До 1 мая завершится монтаж тематических конструкций на Текутьевском бульваре, сообщает управа ЛАО.

В скверах Якова Неумоева и Славянском, на площади Памяти установят композиции из флагов. Сквер Губкина украсят линейные конструкции с орденами.

Руководителям хозяйствующих субъектов предлагают оформить ко Дню Победы офисные здания, в которых они работают. Элементы оформления можно скачать по ссылке.