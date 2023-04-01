Жители Тюмени проверили знания о Великой Отечественной войне на "Диктанте Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Диктант Победы" написали жители Тюмени на площадке областного Совета ветеранов 27 апреля. В 2023 году эта акция проходит в пятый раз. Пройти тест и проверить свои знания могли жители всех регионов страны в онлайн и оффлайн форматах.

Площадка Тюменского областного Совета ветеранов принимает акцию второй раз.

"Это единственная зарегистрированная в России площадка, где работают ветеранские организации. Мы гордимся этим. У нас большой потенциал, мы можем собрать здесь много людей. Такие акции нужно проводить, чтобы никто не забывал историю, чтобы знали, кто ковал победу. Тем более это актуально сегодня, когда бесчинствуют нацисты", — сказал председатель областного Совета ветеранов Степан Киричук.

Площадка пользуется популярностью, отметила ее куратор, руководитель организационно-методического направления Тюменского областного совета ветеранов Ольга Кукобникова.

"В зале я увидела молодых людей. Они самостоятельно записались и пришли. Мы постарались красочно оформить площадку, а ветеранские коллективы пели песни на входе, создавая настроение", – рассказала она.

Каждому участнику выдали бланки для заполнения, задания находились в закрытых конвертах. Собравшимся предстояло подумать над 25 вопросами, к 15 из них были предложены варианты ответов. Вопросы касались истории периода Великой Отечественной войны, часть из них имели региональную специфику. По индивидуальному номеру на специальном листе участники впоследствии смогут узнать свой результат.

Присоединиться к акции могли все желающие. В зале можно было наблюдать горожан разных возрастов, были и трудовые коллективы. Житель Тюмени, сотрудник Тюменской таможни участвовал в подобных акциях и раньше. Мужчина считает, что хорошо знает историю, поэтому и решил воспользоваться возможностью проверить свои знания.

"Вопросы довольно сложные. Я бы сказал, что даже специалист не на все из них сможет ответить. Некоторые задания необязательно требуют знаний, можно решить их логически", — добавил он.

Представитель Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР" и Совета обучающихся института наук о Земле ТюмГУ Данил Сырцев не пожалел о том, что пришел на "Диктант Победы". Он отметил, что организаторы подобрали разносторонние вопросы. Особенно тюменцу понравились задания, связанные с искусством и городами. Вопросы по историческим событиям показались сложными.

"Было интересно вспомнить подвиги героев, исторические моменты. Такие акции помогают не забывать историю, своих земляков, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне", — поделился участник.

Отметим, площадка Тюменского областного Совета ветеранов в 2023 году вошла в Топ-85 уникальных пространств для проведения "Диктанта Победы" по стране.

Инна Пахомова