В Тобольске 214 ветеранов поздравили с наступающим Днем Победы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

214 ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Тобольске с наступающим Днем Победы. Им вручили поздравления губернатора Тюменской области Александра Моора и подарочные наборы от предприятий региона, сообщает информационный центр областного правительства.

В числе чествуемых, Август Николаевич Ишимцев. Он попал на фронт в 17 лет. Весной 1944 г. направлен на Ленинградский фронт в должности рядового артиллериста-наводчика противотанковой пушки. Победу встречал в Ленинграде. С супругой Капиталиной Петровной прожили 62 года, вырастили двух детей, имеет четырех внуков, пятерых правнуков.

Его земляк - Виктор Архипович Паршуков воевал на 3-ем Прибалтийском фронте. Затем служил на 2-ом Прибалтийском. За геройски подбитый танк был назначен командиром пулеметного расчета. За Ригой попал под гранатный обстрел, а о победе узнал в госпитале. Вместе с супругой - Ульяной Федоровной воспитали пятерых детей, которые подарили им девять внуков, а те – правнуков.

Поздравления ветеранам вручили начальник управления социальной защиты населения города Тобольска Елена Елесина и председатель Тобольского городского совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь.