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Концерты во дворах тюменцев пройдут в День Победы

Общество, 08:53 25 апреля 2023

пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии"

Акцию "Парады у дома" проведут для тюменцев в День Победы, 9 мая. Тюменские молодогвардейцы устроят небольшие концерты во дворах, где для жителей областной столицы исполнят военные песни и стихи.

"Мы не первый год проводим парады у дома. Концерты позволяют жителям отметить День Победы и поделиться духом праздника с соседями. В этом году это важно, как никогда — на передовой снова наши бойцы борются за правду", — сказал федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Напомним, в Тюмени изменится формат проведения Дня Победы, торжественного шествия в этом году не будет. Активисты "Молодой гвардии" готовы устроить праздник для жителей города. Волонтеры на военной технике приедут во дворы тюменцев, исполнят песни военных лет и стихотворения. Концерты будут проходить в течение всего дня. Выступления будут длиться по 30 минут, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

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# 9 мая , День Победы , Молодая гвардия

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