Парад стилизованной техники и автопробег проведут в Заводоуковске в День Победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка-конкурс на лучшее оформление автомобиля "Парад стилизованной техники" состоится на привокзальной площади со стороны краеведческого музея в Заводоуковске в День Победы, 9 мая, сообщает администрация Заводоуковского округа.

На конкурс могут быть представлены автомобили и мотоциклы, стилизованные под военную технику из различных материалов, за исключением опасных, любых размеров и форм по пяти номинациям. Среди них: "Спасибо деду за Победу", "Тяжелая техника", "Трофейная машина", "Ретроавтомобиль времен Великой Отечественной" и другое. Победителей наградят дипломами и памятными призами.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, электронной почте zcomitet@yandex.ru или до 22 апреля принести заявку по ул. Береговая, 27, каб. 105.

Также с 11 утра до 13 часов состоится выставка автомототехники. По окончании начнется автопробег "Наследники Победы", в котором могут принять участие все зарегистрировавшиеся. Автотранспорт должен быть украшен флагами. Стартуют машины от ул. Первомайской и завершится мероприятие в парке Машиностроителей.

Более подробно с условиями проведения мероприятия и участия можно ознакомиться в положении.