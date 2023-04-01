Жителям Тюменской области предложили альтернативные варианты акции "Бессмертный полк"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Альтернативные варианты участия тюменцев в шествии "Бессмертный полк" в День Победы предусмотрели организаторы. Среди них – размещение портретов на стеклах автомобилей, на бейджах и футболках.

Об этом сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов сказал на пресс-конференции в Тюмени 20 апреля.

Напомним, традиционного шествия "Бессмертный полк" в Тюмени 9 Мая не будет. Причина отказа от его проведения связана с безопасностью. 17 апреля в Москве состоялось заседание центрального штаба по альтернативным форматам акции. "Безопасность граждан первостепенна. Возможны провокации, особенно в крупных городах. Кто-то может бросить петарду, начнется давка", – добавил Геннадий Иванов.

"Бессмертный полк" будет, но праздник состоится в иных форматах, заверил сопредседатель движения "Бессмертный полк России". Он предлагает закреплять фотографии героев на боковых и задних стеклах автомобилей с помощью скотча. Также можно оформить портрет участника или героя войны на бейдже.

Руководитель Тюменского регионального отделения "Бессмертный полк России" Галина Валуева предлагает жителям региона распечатать портреты на футболках и значках в типографиях города. "Дети могут прийти в таких футболках на тематические мероприятия в школе. Вариант фотографии на машине – тоже неплох. По всему городу 9 Мая будут ездить машины с портретами героев. Это будет красиво и достойно. Геннадий Кириллович давно продвигает эту идею. Я считаю, что это должно реализоваться сейчас", — сказала Галина Валуева.

Макеты для оформления фотографий участников Великой Отечественной войны, включающие изображения звезд, георгиевских лент и других элементов, можно найти на сайте polkrf.ru. После работы в конструкторе можно сохранить и распечатать готовое изображение.

Также 9 Мая можно поменять аватарки в социальных сетях на фотографию своего героя и закрепить историю о нем в качестве отдельного поста на своей странице.

В 2023 году пройдет и онлайн-шествие. Те, кто отправляли снимки на участие в минувшие годы, могут не присылать их снова. Этот материал, как заверила Галина Валуева, сохранился. Участники, которые хотят присоединиться к этой акции впервые, должны зайти на сайт polkrf.ru. Детали по онлайн-шествию и другим альтернативным вариантам проведения акции можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-20-1945-0.

Инна Пахомова