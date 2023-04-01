Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" стартует в Тюмени с 25 апреля

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив

Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточка" стартует в Тюмени с 25 апреля. Один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне, георгиевскую ленточку, в преддверии 9 Мая волонтеры будут раздавать в торговых центрах, в скверах и на площадях.

25 апреля ленточки раздадут по ул. Дзержинского, 30, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. 27 апреля желающих получить ленту ждут в сквере Николая Машарова, 29 апреля - на площади Европы, 4 мая - у входа в ТЦ "Кристалл", а на следующий день в ТЦ "Колумб". 6 мая волонтеры раздадут главный символ Победы на площади Памяти.

"Георгиевская ленточка" будет проходить в эти дни с 12 до 18 часов.

Напомним, акция ежегодно проводится с 23 апреля по 9 мая более чем в 90 странах мира. Ежегодно раздаются около 20 млн ленточек.