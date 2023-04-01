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Памятную зону в парке Машиностроителей благоустроят в Заводоуковске

Общество, 18:26 25 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Памятную зону, посвященную труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, создадут в парке Машиностроителей в Заводоуковске в 2023 году. Благоустройство проведут при поддержке правительства Тюменской области.

"Эта зона связана с историей Заводоуковска в годы Великой Отечественной войны, со вкладом заводоуковцев в победу. Там появится планер, который выпускался в военные годы на территории п. Заводоуковский. Тем самым мы отдадим дань памяти и уважения труженикам не только нашей земли, но и воронежского завода, который был эвакуирован к нам", - сказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

В День Победы, 9 мая, в Заводоуковске для ветеранов проведут концерты. На Музейной площади жители и гости города смогут посмотреть парад стилизованной военной техники. Мероприятие начнется в 11 часов, затем колонная техники проедет по всем улицам города. Также традиционно пройдет возложение венков к мемориалам и памятникам.

Юлия Карандашева

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# 9 мая , Великая Отечественная война , День Победы

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