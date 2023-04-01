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Участнице Великой Отечественной войны присвоили звание почетного гражданина Голышманского округа

Общество, 12:36 30 апреля 2023

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Участнице Великой Отечественной войны Александре Михайловне Хамовой присвоено звание почетного гражданина Голышманского округа. Она является единственным ныне живущим фронтовиком в муниципальном образовании. Новое звание ей присвоено накануне Дня Победы.

Александре Михайловне Хамовой 98 лет. В июле 1943 года ее призвали на фронт. Свой боевой путь она начала в Сталинграде в составе 28-го отдельного зенитного прожекторного батальона в 10-м корпусе ПВО. Южный фронт, Юго-Западный, прикрывали наступление под Киевом. Оказывали поддержку войскам Первого Украинского фронта под Житомиром и Бердичевым, Ровно и Конотопом. Александра Михайловна была зенитчице, связисткой.

В 1945 году в боях под Бреслау в Польше в одном из авиационных налётов получила тяжёлое ранение. Смелой девушке вручили медаль "За отвагу". После лечения её отправили домой. Всю жизнь Александра Михайловна проработала в селе Усть-Ламенка продавцом и заведующей складом. Земляки ценят ее за доброту и справедливость, сообщает Мегатюмень.

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