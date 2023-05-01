В Тюменской области в 2023 год запланированы работы по сохранению более 59 объектов культурного наследия

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Реставрация и сохранение и объектов культурного наследия в Тюменской области будет положительно влиять не только на регион, его туризм и экономику, но и на национальное самосознание России в целом, будет служить мощным стимулом для патриотического воспитания молодежи и создания устойчивого общественного развития. В этом уверен член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Кириллов, который прокомментировал реставрацию объектов культурного наследия в Тобольске.

В Тюменской области на 2023 год запланированы работы по сохранению более 59 объектов культурного наследия, в том числе проведение ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ на 26 объектах и разработка проектной документации для 33 объектов.

Тобольск, по его словам, отмечен важной исторической ролью, как духовная столица ближней Сибири, и очень важно сохранить этот благодатный образ города для будущих поколений.

"Отреставрированные объекты и памятники архитектуры, такие как Тобольский кремль и Абалакский монастырь, продемонстрировали великолепный результат по восстановлению и преобразованию исторических зданий, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Важно не снижать темпы продолжения данной программы, чтобы сохранить и отреставрировать все объекты культурного наследия. В Тобольске несколько десятков объектов требуют реставрации и реконструкции. Процесс реставрации столь важных объектов должен осуществляться с учетом как научных и технологических методов, так и исторической важности каждого из них".

В 2024 году планируется завершить реставрацию часовни в Александровском саду в Тобольске. Необходимые для этого средства выделены из областного бюджета. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Часовня на территории Александровского сада в подгорной части Тобольска – объект культурного наследия регионального значения, одна из наиболее ценных архитектурных достопримечательностей города", - подчеркнул губернатор.

После смерти 1 марта 1881 года Императора Александра Второго во многих селениях Российской империи строили церковные сооружения в память императора. В Тобольске местные жители отнеслись к этому с особым трепетом, так как Александр в 1837 году, еще, будучи наследником престола, посещал город, что явилось большим событием для горожан.

2 апреля 1882 года в городскую думу Тобольска поступило заявление от купцов В.Д. Жарникова, П.А. Смороденникова, С. Бронникова, Н.Н. Корнилова, П.П. Ширкова, А.С. Греченина и С.М. Трусова, в котором они просили увековечить память Императора. Городские власти выделили место под строительство в центре города, на Благовещенской площади. И 18 апреля 1882 года дума постановила построить на частные пожертвования тобольских купцов каменную часовню "в память мученической кончины в Бозе почившаго Государя Императора Александра II-го, и в воспоминании посещения Им города Тобольска в 1837 году".

Составленный местным архитектором проект был отвергнут губернскими властями, и переделать его было поручено строителю Петербургского Спаса-на-Крови академику архитектуры Альфреду Парланду. Освящение часовни состоялось 2 июня 1887 года, в день празднования 300-летия Тобольска.