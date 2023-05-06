Общедоступность интернета, по мнению эксперта, значительно повышает опасность любых попыток переписать историю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подмена исторической правды о заслугах советского воина в разгроме фашистской Германии была одним из инструментов идеологической борьбы с начала холодной войны периода СССР.

В первую очередь это было связано, по мнению заместителя директора "Ситуационного центра Ямало-Ненецкого автономного округа" Александра Ширыкалова, с противостоянием двух систем. Общедоступность интернета при богатом финансировании значительно повышает опасность любых попыток переписать историю на свой лад.

"Считаю, что мы достойно отвечаем лжеисторикам многочисленными акциями поминовения героев тех лет, возложения цветов, наконец, мощным Бессмертным полком, который в последние годы значительно нарастил количество участников и масштабы проведения. Шествия вышли на международный уровень, последние проводились во многих странах мира", - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

На Ямале патриотическая работа проводится системно в течение многих лет. Это и сохранение захоронений, и установка памятников, мемориалов, досок почета практически во всех муниципалитетах, включая отдаленные и труднодоступные. "Но сейчас, уверен, что все начинается с семьи. Именно в семье должна сохраняться и формироваться память о тех тяжелых годах. А власть обязательно окажет поддержку. И делает это, - сообщил Александр Ширыкалов. - Сформирован мощный пакет социальной поддержки участников тех событий: ветеранов войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, репрессированных".