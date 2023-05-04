Эксперт высказался о возможностях военной службы по контракту

admtyumen.ru admtyumen.ru

Военная служба по контракту является одним из важнейших компонентов национальной безопасности России. Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский отметил, что она позволяет нашей стране иметь профессиональную армию, которая готова к выполнению задач в любых условиях.

"Кроме того, военная служба по контракту является возможностью для молодых людей получить высококвалифицированную профессию, которая будет востребована в будущем", - отметил он, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" открытие в Тюмени нового пункта отбора на военную службу по контракту.

Одновременно пункт, работу которого оценил губернатор Тюменской области Александр Моор, может принимать до 20 кандидатов на военную службу по контракту. Каждый проходит психологическое тестирование и проверку состояния здоровья, при этом активно используется система электронного межведомственного взаимодействия. Чтобы сделать процедуру еще более быстрой и комфортной, губернатор поручил обеспечить прямо в помещении пункта возможность сфотографироваться на документы.

Желающие встать на защиту Отечества с оружием в руках получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, установленную по инициативе губернатора.

Кроме того, при заключении контракта на год военнослужащие получают единовременную выплату от Минобороны РФ – 195 тыс. рублей. Ежемесячное денежное довольствие составляет от 204 до 242 тыс. рублей, в зависимости от воинского звания и занимаемой должности. Предусмотрены дополнительные выплаты за выполнение боевых задач в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей.