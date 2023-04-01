Плюрализм мнений, по оценке эксперта, является ключевой точкой роста в системе российского парламентаризма

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За тридцатилетнюю историю в современной России сложилась своя система парламентаризма. И ключевой точкой роста в этой системе, по оценке депутата Псковского областного собрания, кандидата политических наук Андрея Маковского, является плюрализм как принцип, допускающий и поощряющий существование нескольких независимых и равноправных мнений, концепций, ценностей или иных сущностей.

Наличие разного мнения в парламенте – это, по его словам, роскошь, которую не могут себе позволить многие страны, как например США, Эстония, Польша и другие. "Плюрализм в России проявляется практически по всем сложным вопросам, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Мы видим, что происходят споры по бюджету, социальным льготам, помощи МСП. Я думаю, что для россиян плюрализм - это ценность, которая была заложена еще в вечевых республиках, и с созданием новых политических партий эта ценность укрепляется".

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. "День российского парламентаризма" — памятная дата России, установленная указом президента России в 2012 году. Эта дата является днём начала работы в 1906 году Государственной думы — первого в отечественной истории демократического института, заложившего основы парламентаризма в России.

Несмотря на сложную историю, российский парламентаризм является примером истинной представительной демократии. Это касается не только федерального, но и регионального уровня законодательной власти.

Российская модель парламентаризма сбалансирована и за последние 30 лет неоднократно подтверждала свою эффективность. Изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, усиливают роль представительных органов в политической системе страны. Особенно - в регионах.