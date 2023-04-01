Кадры для органов местного самоуправления, по оценке эксперта, должны готовить субъекты РФ

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Кадры для органов местного самоуправления должны готовиться субъектом РФ, что, по мнению кандидата юридических наук Станислава Розенко из Югры, позволит учитывать специфику территории, а также реализовать государственные интересы на местном уровне.

"Необходимость встраивания местного самоуправления в систему публичной власти РФ обсуждалось достаточно давно, и обоснованность этого действия объясняется тем, что местная власть должна быть не противостоящей государственной власти, а взаимодействующей с ней, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В течение длительного времени, правоприменительная практика показала актуальность данной проблемы для населения страны, поскольку именно муниципальные проблемы являются самыми насущными для людей".

В Ханты-Мансийском автономном округе, по данным эксперта, процесс встраивания муниципальных органов в региональную публичную власть протекает достаточно сложно. Если часть муниципалитетов активно содействует с региональной властью в этом направлении, то отдельные - достаточно инертны, что объясняется позицией городских политических элит. "Кандидаты в органы местного самоуправления должны обладать хорошим образованием, разбираться в специфике региона и муниципалитета, постоянно повышать свою квалификацию", - уверен кандидат юридических наук Станислав Розенко.

В 2023 году в автономном округе пройдет 125 выборных кампаний. Югорчанам предстоит избрать глав 53 городских округов, городских и сельских поселений и 707 депутатов разного уровня.