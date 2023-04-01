Кадры для органов местного самоуправления, по оценке эксперта, должны готовить субъекты РФ
Кадры для органов местного самоуправления должны готовиться субъектом РФ, что, по мнению кандидата юридических наук Станислава Розенко из Югры, позволит учитывать специфику территории, а также реализовать государственные интересы на местном уровне.
"Необходимость встраивания местного самоуправления в систему публичной власти РФ обсуждалось достаточно давно, и обоснованность этого действия объясняется тем, что местная власть должна быть не противостоящей государственной власти, а взаимодействующей с ней, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В течение длительного времени, правоприменительная практика показала актуальность данной проблемы для населения страны, поскольку именно муниципальные проблемы являются самыми насущными для людей".
В Ханты-Мансийском автономном округе, по данным эксперта, процесс встраивания муниципальных органов в региональную публичную власть протекает достаточно сложно. Если часть муниципалитетов активно содействует с региональной властью в этом направлении, то отдельные - достаточно инертны, что объясняется позицией городских политических элит. "Кандидаты в органы местного самоуправления должны обладать хорошим образованием, разбираться в специфике региона и муниципалитета, постоянно повышать свою квалификацию", - уверен кандидат юридических наук Станислав Розенко.
В 2023 году в автономном округе пройдет 125 выборных кампаний. Югорчанам предстоит избрать глав 53 городских округов, городских и сельских поселений и 707 депутатов разного уровня.