Благоустройство объектов в рамках нацпроекта повысит туристическую привлекательность, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Формирование комфортной городской среды, по оценке эксперта, это механизм притяжения туристических потоков. Такую точку зрения высказала эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, комментируя на площадке "Экспертного клуба России" старт всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства.

Реализация федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" - это не только возможность улучшить качество жизни населения городов, где эти проекты реализованы, но и механизм создания точек притяжения для туристических потоков. А приток туристов, по ее мнению, обеспечивает спрос на услуги проживания, питания, учреждений культуры региона.

"Развитие туризма поддерживает 53 смежные отрасли, а создание одного рабочего места в туризме приводит к созданию пяти рабочих мест в смежных отраслях экономики, формируя точки роста в регионе, - пояснила она. - Поэтому внимание, которое уделяют первые лица федеральной и региональной власти, призывая принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, обеспечивает не только вовлечение населения в социально-экономические процессы, но и способствует развитию территорий".

Старт акции дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Выбрать понравившийся проект благоустройства можно на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru.

На территории Тюменской области в голосовании в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" участвуют семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы. Для благоустройства каждой из этих общественных территорий разработаны два дизайн-проекта, за которые горожане могут отдать свои голоса.

Напомним, в 2022 году свои голоса за шесть объектов благоустройства отдали почти 54 тысячи жителей Тюменской области. "До конца 2023 года работы завершатся, и наши земляки получат обновленные общественные пространства для отдыха и досуга", – отметил губернатор Александр Моор.