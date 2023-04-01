  • 20 апреля 202320.04.2023четверг
  • USD81,6549
    EUR89,3736
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Благоустройство объектов в рамках нацпроекта повысит туристическую привлекательность, считает эксперт

Общество, 12:16 20 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Формирование комфортной городской среды, по оценке эксперта, это механизм притяжения туристических потоков. Такую точку зрения высказала эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, комментируя на площадке "Экспертного клуба России" старт всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства.

Реализация федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" - это не только возможность улучшить качество жизни населения городов, где эти проекты реализованы, но и механизм создания точек притяжения для туристических потоков. А приток туристов, по ее мнению, обеспечивает спрос на услуги проживания, питания, учреждений культуры региона.

"Развитие туризма поддерживает 53 смежные отрасли, а создание одного рабочего места в туризме приводит к созданию пяти рабочих мест в смежных отраслях экономики, формируя точки роста в регионе, - пояснила она. - Поэтому внимание, которое уделяют первые лица федеральной и региональной власти, призывая принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, обеспечивает не только вовлечение населения в социально-экономические процессы, но и способствует развитию территорий".

Старт акции дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Выбрать понравившийся проект благоустройства можно на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru.

На территории Тюменской области в голосовании в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" участвуют семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы. Для благоустройства каждой из этих общественных территорий разработаны два дизайн-проекта, за которые горожане могут отдать свои голоса.

Напомним, в 2022 году свои голоса за шесть объектов благоустройства отдали почти 54 тысячи жителей Тюменской области. "До конца 2023 года работы завершатся, и наши земляки получат обновленные общественные пространства для отдыха и досуга", – отметил губернатор Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , голосование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:27 20.04.2023Жителям Тюменской области предложили альтернативные варианты акции "Бессмертный полк"
12:16 20.04.2023Благоустройство объектов в рамках нацпроекта повысит туристическую привлекательность, считает эксперт
12:05 20.04.2023Жителям Тюменской области ответили на вопросы о денежном довольствии военнослужащих в зоне СВО
11:43 20.04.2023Амфитеатр на фундаменте аптекарского склада создадут в Тюмени по улице Республики