Благоустройство объектов в рамках нацпроекта повысит туристическую привлекательность, считает эксперт
Формирование комфортной городской среды, по оценке эксперта, это механизм притяжения туристических потоков. Такую точку зрения высказала эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, комментируя на площадке "Экспертного клуба России" старт всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства.
Реализация федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" - это не только возможность улучшить качество жизни населения городов, где эти проекты реализованы, но и механизм создания точек притяжения для туристических потоков. А приток туристов, по ее мнению, обеспечивает спрос на услуги проживания, питания, учреждений культуры региона.
"Развитие туризма поддерживает 53 смежные отрасли, а создание одного рабочего места в туризме приводит к созданию пяти рабочих мест в смежных отраслях экономики, формируя точки роста в регионе, - пояснила она. - Поэтому внимание, которое уделяют первые лица федеральной и региональной власти, призывая принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, обеспечивает не только вовлечение населения в социально-экономические процессы, но и способствует развитию территорий".
Старт акции дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Выбрать понравившийся проект благоустройства можно на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru.
На территории Тюменской области в голосовании в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" участвуют семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы. Для благоустройства каждой из этих общественных территорий разработаны два дизайн-проекта, за которые горожане могут отдать свои голоса.
Напомним, в 2022 году свои голоса за шесть объектов благоустройства отдали почти 54 тысячи жителей Тюменской области. "До конца 2023 года работы завершатся, и наши земляки получат обновленные общественные пространства для отдыха и досуга", – отметил губернатор Александр Моор.