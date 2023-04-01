Межвузовский кампус станет образовательным и научно-исследовательским центром Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание крупного не только образовательного, но и научно-исследовательского центра с механизмом коммерциализации разработок, которым станет межвузовский кампус, даст возможность получения качественного востребованного образования, не покидая региона. Так оценила проект по строительству межвузовского кампуса в Тюмени эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольской.

Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Тюменской области, по ее словам, снизит остроту проблемы отъезда наиболее подготовленных и перспективных выпускников школ из региона, которые в настоящее время выбирают вузы Москвы и Санкт-Петербурга для получения высшего образования.

"А для компаний Тюменской области и соседних регионов межвузовский кампус обеспечит подготовку квалифицированных специалистов, знающих специфику этих территорий", - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Тюменская область, как сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, посетившему региона с рабочей поездкой, губернатор Александр Моор, прошла отбор во второй волне среди девяти регионов.

"Сейчас мы проводим все необходимые подготовительные процедуры для заключения концессионного соглашения", - отметил он.