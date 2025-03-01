Библиотеки Тюменской области стали лидерами всероссийского конкурса
Библиотеки Тюменской области признаны победителем всероссийского конкурса "Золотая полка". Из 89 модельных библиотек со всей страны тюменские стали лидерами сразу в двух номинациях, сообщает информационный центр регионального правительства.
Так, библиотека "Олимп" завоевала первое место среди центральных и городских учреждений "Лучший фонд модельной общедоступной библиотеки". Приз - 30 книг издательства "Эксмо".
В номинации "Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки" среди центральных межпоселенческих или районных учреждений лучшей признана Казанская центральная районная библиотека им. И.М. Ермакова. В подарок казанцы получили 100 бестселлеров от издательства "АСТ".
Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры России и Российской библиотечной ассоциации.