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Библиотеки Тюменской области стали лидерами всероссийского конкурса

Общество, 20:49 28 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Библиотеки Тюменской области признаны победителем всероссийского конкурса "Золотая полка". Из 89 модельных библиотек со всей страны тюменские стали лидерами сразу в двух номинациях, сообщает информационный центр регионального правительства.

Так, библиотека "Олимп" завоевала первое место среди центральных и городских учреждений "Лучший фонд модельной общедоступной библиотеки". Приз - 30 книг издательства "Эксмо".

В номинации "Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки" среди центральных межпоселенческих или районных учреждений лучшей признана Казанская центральная районная библиотека им. И.М. Ермакова. В подарок казанцы получили 100 бестселлеров от издательства "АСТ".

Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры России и Российской библиотечной ассоциации.

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