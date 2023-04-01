Эксперт оценила темпы жилищного строительства Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Только системные меры и совместные усилия региональной власти и строительных компаний позволяют успешно решать жилищную проблему. Это, по оценке эксперта Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, хорошо видно на примере Тюменской области. Уход от точечной застройки к комплексному строительству, по ее словам, создает новый облик городов региона, обеспечивает комфортность проживания и сбалансированное развитие территории.

"Тюменская область является одним из регионов-лидеров по обеспеченности жильем в России: при показателе около 27 квадратных метров в среднем по стране на душу населения, в регионе этот показатель – 31,5 квадратных метров", - отметила Татьяна Подольская на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Новые кварталы с яркими домами отметил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который побывал в Тюмени с рабочей поездкой. "В Тюмени серьезно развивается строительство. Когда мы осматривали город, я обратил внимание на целый ряд новых микрорайонов", - сказал он.

В 2022 году в Тюменской области установлен рекорд — введено 2,245 млн кв. м. жилья. Это, по словам губернатора Александра Моора, результат системной работы.

"Без использования инструментов федеральной поддержки таких результатов было бы сложно добиться, -сообщил он. - Мы участвуем в программе "Стимул" — используем федеральное софинансирование в строительстве дорог в микрорайонах. Второй инструмент — мы внедрили одними из первых в стране — комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций. У нас реализуется два проекта общей площадью 150 га с потенциалом 900 тысяч квадратных метров".