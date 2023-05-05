Россия борется за сохранение исторической памяти

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Исторические парки "Россия – Моя история" могут стать локомотивами большой работы по сохранению исторической памяти, передовой "войны за историю", которая стала элементом политической борьбы, и непосредственно затрагивает всех граждан без исключения. Такую точку зрения высказал представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области Андрей Лавров.

Челябинский парк, по его словам, находит современные, адекватные и понятные для молодежи формы и очень активно их продвигает. "Это мультимедийные выставки, интерактив, мастер-классы, фестивали", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Не менее важной, по оценке эксперта, является и работа по сохранению исторической памяти на региональном уровне, " В Челябинской области, например, установят новую памятную дату - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны, - сообщил он. - Законопроект подготовлен по инициативе губернатора Алексея Текслера, его цель воспитание молодежи в духе любви к малой Родине. В Челябинске сейчас проходят съемки документального фильма о подвигах добровольцев-танкистов. Так что работа в регионе ведется крайне активно".

Такая работа в каждом регионе будет достойным противовесом, всем, кто в канун Дня Победы традиционно стремится навязать собственную "историческую правду", идущую вразрез с традиционными представлениями об отечественной истории.

Память о прошлом хранится в каждой российской семье. И не допустить искажения истории, передать верные представления о ней следующим поколения, является актуальной задачей современности.