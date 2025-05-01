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В Тюмени появится индустриальный парк "Рощино"

Общество, 17:02 30 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Индустриальный парк "Рощино" появится в Тюмени. Распоряжение о его создании подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

За счет частных инвестиций на площади 15,6 га в районе международного аэропорта Тюмени будут построены для эксплуатации и предоставления в аренду предпринимателям производственные, складские и офисные помещения в формате light industrial.

"Это не единственный наш проект, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона. У нас уже действуют индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский". Продолжаем работу над созданием промышленного технопарка "ДСК-500"", - написал в своих соцсетях Александр Моор.

В прошлом году в Тюменском районе, рядом с федеральной автомагистралью, началось проектирование индустриального парка "Московский". Он будет оснащен современной инженерной инфраструктурой для создания новых производств.

"Важно, что резиденты индустриальных парков получают доступ к региональным мерам господдержки бизнеса. Ключевым девелопером и архитектором этих проектов выступает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", - заявил губернатор.

Он добавил, что создание сети промышленных парков – важный шаг в укреплении позиций региона, как одного из ведущих промышленных центров России.

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# Александр Моор , предпринимательство , Рощино

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