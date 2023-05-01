Помощь новым субъектам федерации, по оценке экспертов, общегосударственная задача

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Помощь новым субъектам федерации в восстановлении разрушенных территорий, объектов экономики и социальной сферы в период их интеграции – это общегосударственная задача. В этом уверен депутат муниципального образования городского округа Усинск Дмитрий Латынин.

Республика Коми, по его словам, в июле 2022 года стала участником масштабной программы помощи новым регионам, взяв "шефство" над городом Ровеньки Луганской области. Цель масштабного мероприятия – содействие восстановлению экономики города, инфраструктуры, развитию социальной сферы.

"Самым главным на начальном этапе всех мероприятий была подготовка к отопительному сезону и учебному году, когда сотни тонн строительных материалов и школьных принадлежностей были отправлены из республики нашим братьям, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Глава республики лично контролирует ход восстановительных работ, регулярно посещая объекты в Ровеньках – школы, детские сады, центральную городскую больницу. На 2023-2025 годы в планах завершение строительства модульной станции скорой медицинской помощи, ремонт дорог, реконструкция стадиона "Авангард". Регулярно публикуемые видео и фотоотчеты главы РК свидетельствуют о том, что ровенчане благодарны той помощи, которую поставляет республика, а группы детей и молодежи уже бывали гостями нашего региона".

Жизнь в новых российских региона постепенно переходит в мирное русло: налаживается быт, отстраивается разрушенное в ходе боевых действий, начинают функционировать системы здравоохранения и образования.

В процесс интеграции новых территорий активно включились все российские регионы. Одни из них делятся своим опытом, другие помогают модернизировать социальные объекты образования и здравоохранения, третьи направляют необходимые технику и материалы. Активно налаживаются торгово-экономические связи.