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Два тюменских предприятия получили гранты по 4 млн рублей на развитие проектов

Экономика, 15:56 10 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 млн рублей на развитие двух высокотехнологичных проектов получили тюменские компании от Фонда содействия инновациям. Эксперты программы "Старт" высоко оценили разработки, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Средства помогут в создании новой отечественной технологии для определения коррозии и деформации стальных резервуаров, нефте- и газопроводов. Разработка существенно сэкономит экологические и финансовые потери от повреждений оборудования компаний топливно-энергетического комплекса.

Также за счет гранта доработают VR-тренажёр для обучения сварочному производству. Его пилотная версия уже используется на турецко-российской атомной станции "Аккую".

t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

В ведомстве уточнили, что предприятия Тюменской области могут подать заявку в новый поток грантов Фонда содействия инновациям до 29 мая. При этом, экспертную поддержку разработчикам окажут специалисты Тюменского технопарка. Телефон 534-000 (доб. 1085), электронная почта MatrosovaAA@72to.ru.

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# гранты , проекты , Фонд содействия инновациям

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