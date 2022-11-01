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На тюменском сварочном тренажере будут готовить специалистов для АЭС Турции

Общество, 10:26 29 ноября 2022

Telegram-канал главного управления строительства Тюменской области | Фото: Telegram-канал главного управления строительства Тюменской области

На тюменском виртуальном сварочном тренажере будут готовить специалистов для АЭС Турции. Разработка компании-резидента Тюменского технопарка Центра дополнительного профессионального образования, прошла приемку специалистов Росатома для системы подготовки персонала АЭС "Аккую".

Отечественное оборудование заменило продукцию крупных немецких и американских производителей. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики Тюменской области.

Тренажер создан для развития и тестирования навыков по четырем видам ручной сварки: полуавтоматической в защитных газах, ручной неплавящимся электродом в инертных газах, ручной дуговой и механизированной сварки порошковой проволокой, во всех рабочих положениях. Он позволяет не тратить дорогие материалы при ошибках в обучении.

Отметим, что разработчик победил в конкурсе-отборе. Тюменская технология прошла строгий контроль, так как строящаяся атомная электростанция — важный российско-турецкий проект. Включает возведение и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. По расчетам объект обеспечит не менее 10% всей энергии для нужд Республики.

Благодаря высокому качеству, тюменская компания получила статус проверенного поставщика госкорпорации "Росатом". Представила свою разработку на конкурсе профмастерства "Абилимпикс-2022". Кроме этого, 24 ноября она стала резидентом ИЦ "Сколково" с проектом открытой платформы с пополняемым репозитарием виртуальных тренажеров и лабораторных работ для дистанционного абонентского использования.

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# импортозамещение , сварка , тренажер , тюменский технопарк

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