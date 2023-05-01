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В Тюменской области на 14,1 % увеличился грузооборот в первом квартале

Экономика, 15:45 10 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 14,1 % увеличился грузооборот автотранспорта в Тюменской области в первом квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числовом выражении объем составляет 340,7 млн тонно-километров, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Пассажирооборот транспорта общего пользования за январь-март достиг 334,2 млн пассажиро-километров, что также на 14 % больше показателя первых трех месяцев 2022 г.

В ведомстве напомнили, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году в регионе запланирован ремонт 140 участков дорожного полотна общей протяжённостью 203 км. Погодные условия позволили подрядным организациям выйти на объекты уже в апреле.

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# грузооборот , пассажиры , экономика

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