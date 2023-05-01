В Тюменской области оштрафовали 15 охотников за нарушение правил и сроков охоты

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

15 охотников оштрафовали за нарушение правил охоты в Тюменской области на прошедшей неделе. Также инспекторы изъяли пять единиц оружия и зафиксировали два факта незаконно добытых охотничьих ресурсов, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в двух районах – Тюменском и Тобольском - автомобили сбили самок лося. Животные погибли, а водителей разыскивают.

За прошедшую неделю сотрудники Госохотдепартамента провели 241 беседу с охотниками, чтобы они соблюдали противопожарные правила.