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В Тюменской области оштрафовали 15 охотников за нарушение правил и сроков охоты

Происшествия, 17:24 10 мая 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

15 охотников оштрафовали за нарушение правил охоты в Тюменской области на прошедшей неделе. Также инспекторы изъяли пять единиц оружия и зафиксировали два факта незаконно добытых охотничьих ресурсов, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в двух районах – Тюменском и Тобольском - автомобили сбили самок лося. Животные погибли, а водителей разыскивают.

За прошедшую неделю сотрудники Госохотдепартамента провели 241 беседу с охотниками, чтобы они соблюдали противопожарные правила.

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# Госохотдепартамент , нарушители , охотники , сезон

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