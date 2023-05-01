Жителей Тюменской области предупреждают о похолодании и дождях 11 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резкое похолодание и кратковременные дожди ожидаются в Тюменской области 11 мая. Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Днем ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 18 м/с. Температура составит от плюс 14 до плюс 19 градусов. В отдельных районах она не поднимется выше плюс 9 градусов.

При возникновении происшествий необходимо звонить по телефону 112.