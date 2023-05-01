В Тюменской области действует 11 лесных пожаров

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

11 лесных пожаров на площади 4 тыс 408 га действует в Тюменской области на 10 мая. Из них четыре лесных пожара локализовано, также действует четыре ландшафтных пожара на площади 745 га, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время угрозы населенным пунктам и садоводческим обществам данные пожары не представляют. В превентивных целях в готовности находятся 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1 тыс. 500 человек, размещенных людей в ПВР нет.

В тушении природных пожаров участвуют сотрудники МЧС России, противопожарной службы, лесопожарных формирований и добровольцы. Общая численность сил и средств составляет более 1 тыс. 200 человек и 214 единиц техники. Для оказании помощи в Тюменскую область также прибыли три аэромобильные группировки МЧС России из Оренбургской и Самарской областей, Татарстана в количестве: 170 человек и 25 единиц техники.

Кроме этого для тушения лесных пожаров применяется авиация: самолет ИЛ-76 и четыре вертолета. Только за сутки авиацией было проведено свыше 360 сливов воды, общим объемом 2571 т.

Для мониторинга местности и профилактической работы с населением ежедневно работает более 100 патрульно-контрольных групп, в составе которых сотрудники государственного пожарного надзора, органов местного самоуправления, полиции и добровольцы.

В Тюменской области по-прежнему сохраняется повышенный класс пожарной опасности.