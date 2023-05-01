В Тюмени открыли центр военной подготовки и патриотического воспитания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Филиал федерального Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи открыли на базе "Аванпоста" в Тюмени 11 мая. В этом году участниками проекта станут 1 тыс. 500 молодых людей.

Им предстоит пройти курсы по огневой и тактической подготовке, изучить основы тактической медицины и управление беспилотными летательными аппаратами.

"Это не только почетная миссия, но и колоссальная ответственность, зарабатываемая годами. У губернатора Тюменской области не было ни минуты сомнений, что регион должен включиться в проект, в том числе и в силу сегодняшних обстоятельств и опыта, накопленного по допризывной подготовке, патриотическому воспитанию, поддержки военных спортивных объединений, клубов и движений. В этом и заслуги тех людей, которые всю эту систему строили, развивали и передавали из поколения в поколение", – сказал на открытии заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Сегодня более 190 тыс. ребят участвуют в мероприятиях патриотической направленности. Свыше 4 тыс. человек ежегодно проходят допризывную подготовку на базе тюменских лагерей. Более 9 тыс. школьников и студентов входят в ряды движения "Юнармия". Центр станет еще одним связующим звеном, которое позволит укрепить патриотическую работу, практики и методы в регионе, считает Алексей Райдер. Для этого правительство области задействует лучшее оборудование и обмундирование.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава Тюмени Руслан Кухарук в свою очередь подчеркнул, что направления, которые будут развиваться в центре носят стратегический государственно-важный характер.

"У нас с вами сильные спортивные федерации, которые щедро делятся своими опытом, навыками и много поколений тюменцев получило прекрасное образование. Я пожелаю, чтобы место, выбранное для организации центра в Тюмени, было одно из передовых на всей территории России", – добавил он.

Занятия у юных тюменцев будут вести 16 инструкторов. Это ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, кандидаты и мастера спорта, спасатели. На открытии им вручили дипломы о профессиональной переподготовке по программе "Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности".

"Первые триста человек сегодня сделали добровольный шаг, надев на себя военную форму. Это испытание вы должны пройти с честью и достоинством, проявляя в сложной ситуации свои настоящие мужские качества и приобретенные навыки. В нашей новой программе много дисциплин, которые пригодятся и в мирной жизни", – обратился к учащимся руководитель филиала центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Тюменской области, лейтенант запаса Игорь Ревякин.

Депутат Тюменской городской думы, председатель областного Совета ветеранов Степан Киричук добавил, что он и его соратники готовы предложить свое наставничество.

"В наших рядах много опытных офицеров и солдат, прошедших боевую, спортивную подготовку. Они могут передать вам свои навыки. Мы готовы с вами встречаться на ваших площадках, обсуждать любые вопросы, которые у вас возникают, и решать их совместно", - подчеркнул депутат.

Напомним, Тюменская область — один из 12 пилотных регионов, где реализуют проект. Он позволит вывести допризывную подготовку молодежи на новый уровень, наладить и организовать работу по подготовке военнослужащих на территории региона.

Виктория Макарова