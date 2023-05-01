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В Ишиме будут оперировать катаракту с помощью ультразвука

Общество, 15:12 12 мая 2023

департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Новое оборудование для лечения катаракты поступило в в офтальмологическое отделение областной больницы № 4 в Ишиме. Оно поможет врачам восстанавливать зрение пациентов с использованием ультразвука, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Компьютер автоматически подстраивается под каждого пациента, самостоятельно просчитывает динамику процессов, подает нужное количество жидкости для поддержания стабильного внутриглазного давления у пациента во время операции", - отметила врач-офтальмолог Людмила Сураева.

Более 600 операций по лечению катаракты проводится ежегодно в ОБ № 4 жителям Ишима и 10 близлежащих районов.

Прибор поступил в лечебное учреждение по нацпроекту "Здравоохранение" регионального проекта "Развитие здравоохранения".

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# Ишим , катаракта , лечение , национальный проект Здравоохранение , областная больница №4

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