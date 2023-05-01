В Ишиме будут оперировать катаракту с помощью ультразвука

| Фото: департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Новое оборудование для лечения катаракты поступило в в офтальмологическое отделение областной больницы № 4 в Ишиме. Оно поможет врачам восстанавливать зрение пациентов с использованием ультразвука, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Компьютер автоматически подстраивается под каждого пациента, самостоятельно просчитывает динамику процессов, подает нужное количество жидкости для поддержания стабильного внутриглазного давления у пациента во время операции", - отметила врач-офтальмолог Людмила Сураева.

Более 600 операций по лечению катаракты проводится ежегодно в ОБ № 4 жителям Ишима и 10 близлежащих районов.

Прибор поступил в лечебное учреждение по нацпроекту "Здравоохранение" регионального проекта "Развитие здравоохранения".