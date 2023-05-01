Подавители беспилотников, коллиматорные прицелы и другие приборы передали тюменским бойцам в зону СВО

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Подавители беспилотников, коллиматорные прицелы, тепловизионные монокуляры, каски, бронежилеты передали штурмовому подразделению одного из тюменских батальонов, сообщает информационный центр правительства региона.

Дополнительное оборудование поможет бойцам эффективнее выполнять задачи, прикрывать друг друга. Спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко передал помощь военнослужащим, которые убывают сегодня в зону проведения спецоперации.

"Парни будут со своими товарищами, это оборудование поможет им. Передали рюкзаки, бронежилеты, каски, аптечки, средства защиты", - сказал он.

Комплектация подразделений дополнительным оборудованием, инструментами и другим имуществом ведется, исходя из запросов бойцов. С командирами подразделений постоянно поддерживается связь.

"Хочу выразить большую благодарность всем землякам за моральную, материальную поддержку. Все, что нам отправляют, на передовой очень нужно. Тепловизоры, приборы для бесшумной стрельбы, коллиматоры облегчают ведение боевых действий и сохраняют жизнь ребят. Отдельное спасибо за индивидуальные аптечки, сами бы мы их не нашли. Это не первая поставка и не последняя, я знаю, что ребята еще приедут, огромное спасибо губернатору. От всех ребят благодарим вас от души", - отметил боец с позывным "Дед".

Под шефством Тюменской области - 10 подразделений, в которых служат жители региона. Помочь землякам может каждый - в субъекте продолжается акция "100 миллионов для Победы".