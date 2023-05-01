В Тобольске мужчина ограбил АЗС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тоболяка, подозреваемого в грабеже автозаправочной станции, задержали полицейские. В дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из АЗС неизвестный мужчина похитил из кассы 12 тыс. рублей.

Установлено, что кассир вышла на улицу, а при возвращении на рабочее место за ней зашел мужчина, прошел к кассе и начал вытаскивать деньги. Сотрудница пыталась остановить его, но тот успел взять несколько купюр, после чего ушел.

Эксперты уголовного розыска установили личность подозреваемого лица. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за разбой, неработающий 48-летний тоболяк. Выяснилось, что подозреваемый после совершения преступления уехал в Тюмень. В областной столице наряд патрульно-постовой службы полиции задержал мужчину в одном из магазинов.

На допросе у следователя подозреваемый свою вину признал и пояснил, что после совершения грабежа он уехал в Тюмень на попутном автомобиле, где распивал алкогольные напитки.

Следственный отдел МО МВД России "Тобольский" возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ "Грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.