В Дубровинском сельском поселении продолжается борьба с природными пожарами

| Фото: ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

Борьба с природными пожарами продолжается в Дубровинском сельском поселении Вагайского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на ИИЦ "Сельский труженик".

Задействованы все возможные силы – лесоохрана, пожарные Вагайского и Дубровинского постов Вагайской пожарной части МЧС, авиабазы, СХПК "Транссервисмолоко", Дубровинский участки РЭС и ДРСУ, ДПД и добровольцы-жители. Это всего более 100 человек и около 20 единиц различной техники.

Технику предоставили организации, предприниматель Николай Жуков и неравнодушные жители.

Для предотвращения распространения огня постоянно ведется опашка опасных участков.