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В Тюменской области продлили особый противопожарный режим

Общество, 17:46 12 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области с 14 мая по 3 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Решение принято на заседании президиума правительства Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами действует в регионе с 7 мая. Жителям запрещено посещать леса, пользоваться открытым огнем.

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# особый противопожарный режим

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