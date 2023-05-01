В Тюменской области продлили особый противопожарный режим

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области с 14 мая по 3 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Решение принято на заседании президиума правительства Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами действует в регионе с 7 мая. Жителям запрещено посещать леса, пользоваться открытым огнем.