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В селе Успенка Тюменской области начали расчистку участков, где сгорели дома

Общество, 16:05 11 мая 2023

Telegram-канал Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал Светланы Ивановой

Расчистку участков, где сгорели дома, начали в селе Успенка Тюменского района. Разбор на трех территориях ведут волонтеры, в погрузке и вывозе задействованы сотрудники ТОДЭП.

Об этом в своих социальных сетях сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

"Расчистку начали с Успенки, потому что там самый большой объем работы - 10 сгоревших домов и около 50 построек. Ликвидация последствий пожара продолжится до полного наведения порядка на пострадавших усадьбах", - сообщила она.

Работу на местах курируют главы муниципальных образований. Мусор после расчистки примет полигон Тюменского экологического объединения в селе Онохино.

Светлана Иванова подчеркнула, что для пострадавших граждан все работы бесплатны.

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# пожар , Светлана Иванова

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