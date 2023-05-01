В Тюменской области мусор после пожаров вывезут бесплатно

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Помощь в демонтаже и вывозе мусора жителям Тюменской области, чьи дома и иные строения пострадали из-за природных пожаров, оказывается бесплатно, сообщает региональный информационный центр.

После того, как профильные службы закончат работу и оформят все акты, гражданам (физическим лицам) нужно обратиться в орган местного самоуправления района.

В Тюменской области работает горячая линия "Помощь при ЧС". По короткому номеру 122 (дальше кнопка 2) можно получить информацию о всех мерах поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.