В Тюменской области проверяют сообщения о возможных виновниках пожаров
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Все сообщения о возможных виновниках пожаров проверяют сотрудники правоохранительных органов в Тюменской области. По результатам проверки дается правовая оценка, сообщает информационный центр регионального правительства.
В соцсетях можно увидеть информацию от добровольцев, которые ловят поджигателей. Мужчина на фото якобы виновен в возникновении природного пожара в Тюменском районе. Но на самом деле он — пеший путешественник.
Тюменцам наапоминают о необходимости строго соблюдать законодательство Российской Федерации, не заниматься самоуправством, обращаться за помощью в правоохранительные органы.