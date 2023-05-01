В Тюменской области проверяют сообщения о возможных виновниках пожаров

| Фото: информационный центр регионального правительства | Фото: информационный центр регионального правительства

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Все сообщения о возможных виновниках пожаров проверяют сотрудники правоохранительных органов в Тюменской области. По результатам проверки дается правовая оценка, сообщает информационный центр регионального правительства.

В соцсетях можно увидеть информацию от добровольцев, которые ловят поджигателей. Мужчина на фото якобы виновен в возникновении природного пожара в Тюменском районе. Но на самом деле он — пеший путешественник.

Тюменцам наапоминают о необходимости строго соблюдать законодательство Российской Федерации, не заниматься самоуправством, обращаться за помощью в правоохранительные органы.