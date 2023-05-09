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В Тюмени нужны добровольцы для сортировки и транспортировки гуманитарной помощи

Политика, 18:29 09 мая 2023

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

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Помощь добровольцев для сортировки и транспортировки собранной гуманитарной помощи необходима в Тюмени и Тюменском районе.

Также нужна помощь в разборе завалов после пожаров и патрулировании потенциально пожароопасных участков, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров в настоящее время закрыт.

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# волонтеры , пожароопасный сезон

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