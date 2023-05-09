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Из-за лесного пожара наряды ДПС патрулируют дорогу Тюмень – Нижняя Тавда

Происшествия, 14:31 09 мая 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автодорогу Тюмень – Нижняя Тавда патрулирует в настоящее время наряд ДПС ГИБДД Тюменской области. Здесь на 14-м километре в районе ст. Картымской и деревни Петрунькино наблюдается природный пожар.

В настоящее время движение по автодороге не ограничено, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Однако автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее и выбирать скорость с учетом видимости на дороге.

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# ГИБДД Тюменской области , лесные пожары

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