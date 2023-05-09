Из-за лесного пожара наряды ДПС патрулируют дорогу Тюмень – Нижняя Тавда

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автодорогу Тюмень – Нижняя Тавда патрулирует в настоящее время наряд ДПС ГИБДД Тюменской области. Здесь на 14-м километре в районе ст. Картымской и деревни Петрунькино наблюдается природный пожар.

В настоящее время движение по автодороге не ограничено, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Однако автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее и выбирать скорость с учетом видимости на дороге.