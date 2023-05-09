Аэромобильная группировка из Республики Татарстан работает в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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Аэромобильная группировка из Республики Татарстан усилила группировку Тюменской области. В ее составе 50 человек и семь единиц техники, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Отмечается, что прибывшие специалисты и техника будут участвовать в защите населенных пунктов и садоводческих обществ на территории Тюмени и Тюменского муниципального района.