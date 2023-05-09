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Аэромобильная группировка из Республики Татарстан работает в Тюменском районе

Общество, 13:46 09 мая 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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Аэромобильная группировка из Республики Татарстан усилила группировку Тюменской области. В ее составе 50 человек и семь единиц техники, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Отмечается, что прибывшие специалисты и техника будут участвовать в защите населенных пунктов и садоводческих обществ на территории Тюмени и Тюменского муниципального района.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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