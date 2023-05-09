  • 9 мая 20239.05.2023вторник
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дополнительные силы для борьбы с пожарами прибыли в Вагайский район

Общество, 17:07 09 мая 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете В Тюмени нужны добровольцы для сортировки и транспортировки гуманитарной помощи

Дополнительные силы для борьбы с пожарами прибыли в Вагайский район. Помощь в ликвидации возгораний окажут 25 десантников из Астрахани, 20 огнеборцев аэромобильной группировки из Оренбургской области и четыре единицы техники.

По словам главы Вагайского района Сергея Сидоренко, силы распределены с новыми вводными данными.

"Астраханских десантников направили в Зареченское поселение в район озера Дикое, оренбургских огнеборцев с техникой - на пожар в районе п. Комсомольский, освободившихся пожарных из с. Ушаково перебрасываем в с. Дубровное", - рассказал он.

В инфоцентре правительства региона напомнили, что в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Жителям категорически запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 09.05.2023Тюмень в День Победы поддержала всероссийскую акцию "Минута молчания"
18:41 09.05.2023Аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России прибыла в Ишим
18:17 09.05.2023В Тюмени парад парусных катамаранов проследовал от района ДОК до Мыса
18:04 09.05.202314 ветеранов и тружеников тыла поздравила фронтовая бригада в Тюмени