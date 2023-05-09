Дополнительные силы для борьбы с пожарами прибыли в Вагайский район

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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Дополнительные силы для борьбы с пожарами прибыли в Вагайский район. Помощь в ликвидации возгораний окажут 25 десантников из Астрахани, 20 огнеборцев аэромобильной группировки из Оренбургской области и четыре единицы техники.

По словам главы Вагайского района Сергея Сидоренко, силы распределены с новыми вводными данными.

"Астраханских десантников направили в Зареченское поселение в район озера Дикое, оренбургских огнеборцев с техникой - на пожар в районе п. Комсомольский, освободившихся пожарных из с. Ушаково перебрасываем в с. Дубровное", - рассказал он.

В инфоцентре правительства региона напомнили, что в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Жителям категорически запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.