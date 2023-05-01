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Задымление в Тюмени возникло из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области

Общество, 11:52 11 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Задымление в Тюмени в ночь с 10 на 11 мая возникло из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области. Впоследствии ветер сменился и дым рассеялся, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области сообщают, что очаги пожаров в окрестностях Тюмени задымлением городу не угрожают.

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# задымление , пожароопасный сезон

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